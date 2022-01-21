Менеджер маркетплейсов в системе WB.
Добрый день! Меня зовут Галина
Я менеджер маркетплейсов в системе WB и помогу сэкономить Ваше время для решения других, более значимых для Вас задач, взяв рутинную работу на себя.
А именно, выполняю разовые услуги в соответствии с требованиями WB.
Регистрация личного кабинета поставщика
Работа с контентом:
- Грамотное заведение оформление продающих карточек товара с использованием Seo-оптимизации для попадания в большее количество категорий с учетом ключевых поисковых запросов, вывода Вашего товара в Топ и привязкой баркодов.
- Проведение анализа карточки, выявление в них ошибок и их редактирование
- Заполнение рекомендаций к карточке товара.
- Выбор склада с учетом лимитирующего фактора
- Определение типа поставки
- Маркировка товара - создание этикеток, генерация баркодов и привязка штрих-кодов в программе
- Маркировка коробов - составление макетов ШК и привязка к коробам и палетам.
- Составление и загрузка спецификаций
- Загрузка заказа
- Назначение поставки в план и загрузка ШК коробов
- Заказ пропуска водителю
- Доступ в Ваш личный кабинет (после окончания сотрудничества, вы легко ограничиваете доступ)
- Максимально возможная информация о товаре: описание, цена, цвет, размер, состав товара и прочее.
- Качественные продающие фотографии.
Владею программами: World, Excel, 1C, Bitrix 24, MC Office, Google-docs, Trello, PowerPoint, Canva, Tilda, Bothelp, BotFather, FireShot, ZOOM, и др.
Работаю удалённо.
Буду рада сотрудничеству!
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