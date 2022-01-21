Менеджер маркетплейсов в системе WB.

Добрый день! Меня зовут Галина

Я менеджер маркетплейсов в системе WB и помогу сэкономить Ваше время для решения других, более значимых для Вас задач, взяв рутинную работу на себя.

А именно, выполняю разовые услуги в соответствии с требованиями WB.

Регистрация личного кабинета поставщика

Работа с контентом:

Грамотное заведение оформление продающих карточек товара с использованием Seo-оптимизации для попадания в большее количество категорий с учетом ключевых поисковых запросов, вывода Вашего товара в Топ и привязкой баркодов.

Проведение анализа карточки, выявление в них ошибок и их редактирование

Заполнение рекомендаций к карточке товара.

Выбор склада с учетом лимитирующего фактора

Определение типа поставки

Маркировка товара - создание этикеток, генерация баркодов и привязка штрих-кодов в программе

Маркировка коробов - составление макетов ШК и привязка к коробам и палетам.

Составление и загрузка спецификаций

Загрузка заказа

Назначение поставки в план и загрузка ШК коробов

Заказ пропуска водителю

Доступ в Ваш личный кабинет (после окончания сотрудничества, вы легко ограничиваете доступ)

Максимально возможная информация о товаре: описание, цена, цвет, размер, состав товара и прочее.

Качественные продающие фотографии.

Моими сильными сторонами является честность, внимательность к мелочам, исполнительность, соблюдение дедлайнов.

Владею программами: World, Excel, 1C, Bitrix 24, MC Office, Google-docs, Trello, PowerPoint, Canva, Tilda, Bothelp, BotFather, FireShot, ZOOM, и др.

Работаю удалённо.

Буду рада сотрудничеству!