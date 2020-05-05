galinamagdalena

Галина Аби-Аббуд galinamagdalenagalinamagdalena
27 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайнер Интерьера / 3D - визуализаторо/ Чертежник/
Архитектор и дизайнер с опытом проектирования жилых домов и также разработка интерьеров. Глубокое знание принципов архитектуры, композиции. Сильные технические навыки, отличные знания ArchiCAD, 3dsMax (Corona), Artlantis, Illustrator, Photoshop, InDesign. В настоящее время в поисках новых интересных проектах.
https://www.behance.net/galina-abi-abboud
https://drive.google.com/drive/folders/1EWj892T-XPkAmZc0wJhely71NxaDprs2
Разработка:
- Интерьер
- Дизайн
- Визуализации
- Презентации
- Логотип
- Фирменный стиль