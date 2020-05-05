galinamagdalena

Дизайнер Интерьера / 3D - визуализаторо/ Чертежник/

Архитектор и дизайнер с опытом проектирования жилых домов и также разработка интерьеров. Глубокое знание принципов архитектуры, композиции. Сильные технические навыки, отличные знания ArchiCAD, 3dsMax (Corona), Artlantis, Illustrator, Photoshop, InDesign. В настоящее время в поисках новых интересных проектах.

Портфолио:

https://www.behance.net/galina-abi-abboud

https://drive.google.com/drive/folders/1EWj892T-XPkAmZc0wJhely71NxaDprs2

Разработка: