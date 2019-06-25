Творческая личность / Креативное мышления мое второе имя

Меня зовут Лина , у меня Высшая образования , окончила Академию Художеств,профессия Дизайнер /Моделирование Костюма /Художник , Партнёр Youtube ( 6 лет) занимаюсь видеомантажом , видеоклипами , Рисую Акварелью , Портреты фигуры , пейзажи , море , делаю эскизы, обработки фото / видео ретушы меняю фон , цвет ,владею Abode Photoshop , Power Director , Internet , VideoPad, Microsoft Word/ Office ,CorelDraw, Picsart , программами))) Знаю армянский , русский и среднее англ. язык  Мои работы тут 👉 @galisso_ (instagram)