Галицкая Елена
тел. +38 067 409 77 63
1986 год рождения
Портфолио: http://www.behance.net/Galitsky
Образование
Основное
2010 — университет им. Тараса Шевченка, факультет кибернетики, магистр прикладной математики
Повышение квалификации/курсы
2006 — рисование, частный преподаватель, ---
2004 — английский, частный преподаватель, свободно владею
Профессиональный опыт
09.2008 - продолжаю работать, фриланс
Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Графический и веб-дизайн:
- проектирование и дизайн веб-сайтов с нуля,
- создание логотипов и фирменного стиля.
- создание рекламной и информационной полиграфической продукции.
- разработка флеш-баннеров.
06.2008 - 07.2009, cg.ua, postproduction studio, специалист
Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Деятельность:
постпродакшн для кино и телевидения: фильмы("Marine 2", "О, Счастливчик"), сериалы ("Отряд") Множество клипов и рекламных роликов.
Функции:
компоузинг, VFX, создание трехмерных персонажей, ретушь, прочее.
Достижения: http://cg.ua/showreel.html
Ключевые навыки
Моё портфолио можно посмотреть здесь: http://www.behance.net/Galitsky
Дизайн, верстка, иллюстрация, дизайн футболок:
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe Indesign
- Corel Draw
- отлично рисую руками и на планшете
- знание 3д
Веб-дизайн:
- понимаю логику и принципы дизайна веб-сайтов, умею создавать удобные и понятные интерфейсы, не забывая позаботиться о визуальной яркости и привлекательности.
- знаю основы html, css и в целом понимаю техническую сторону создания веб-проектов
Трехмерная графика
- 3ds Max
- Maya
Компоузинг и нелинейный монтаж:
- Abode After Effects
- Foundry Nuke
Занятия в свободное время: Глубоко интересуюсь кинематографом, музыкой, литературой, культурой в целом.
Активна, инициативна, коммуникабельна, быстро учусь.
- Логотип Hirsi вариант 2192 просмотра
- Логотип Hirsi вариант 1183 просмотра
- Логотип клуба Чикаго Мафия2003 просмотра
- Афиша - анонс игры для луба Чикаго Мафия227 просмотров
- Игральные карты для клуба чикаго Мафия1072 просмотра
- Афиша для магазина для танцев206 просмотров
- Сайт для клуба Чикаго Мафия151 просмотр
- Сайт инвестиционной компании Horizon Capital161 просмотр
- Господин Сапожник (ремонт обуви) сайт249 просмотров
- Hirsi (лакокрасочные материалы) сайт139 просмотров