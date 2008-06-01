Дизайн, веб дизайн, полиграфия, 3d графика

Галицкая Елена

тел. +38 067 409 77 63

1986 год рождения

Портфолио: http://www.behance.net/Galitsky

Образование

Основное

2010 — университет им. Тараса Шевченка, факультет кибернетики, магистр прикладной математики

Повышение квалификации/курсы

2006 — рисование, частный преподаватель, ---

2004 — английский, частный преподаватель, свободно владею

Профессиональный опыт

09.2008 - продолжаю работать, фриланс

Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Графический и веб-дизайн:

- проектирование и дизайн веб-сайтов с нуля,

- создание логотипов и фирменного стиля.

- создание рекламной и информационной полиграфической продукции.

- разработка флеш-баннеров.

06.2008 - 07.2009, cg.ua, postproduction studio, специалист

Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Деятельность:

постпродакшн для кино и телевидения: фильмы("Marine 2", "О, Счастливчик"), сериалы ("Отряд") Множество клипов и рекламных роликов.

Функции:

компоузинг, VFX, создание трехмерных персонажей, ретушь, прочее.

Достижения: http://cg.ua/showreel.html

Ключевые навыки

Моё портфолио можно посмотреть здесь: http://www.behance.net/Galitsky

Дизайн, верстка, иллюстрация, дизайн футболок:

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Adobe Indesign

- Corel Draw

- отлично рисую руками и на планшете

- знание 3д

Веб-дизайн:

- понимаю логику и принципы дизайна веб-сайтов, умею создавать удобные и понятные интерфейсы, не забывая позаботиться о визуальной яркости и привлекательности.

- знаю основы html, css и в целом понимаю техническую сторону создания веб-проектов

Трехмерная графика

- 3ds Max

- Maya

Компоузинг и нелинейный монтаж:

- Abode After Effects

- Foundry Nuke

Занятия в свободное время: Глубоко интересуюсь кинематографом, музыкой, литературой, культурой в целом.

Активна, инициативна, коммуникабельна, быстро учусь.