galitsky_e

HTML / CSS верстальщик
Опыт верстки более 1-го года.
Практические навыки: HTML5, CSS3, SASS, табличная верстка, верстка слоями, работа с psd-макетом, кросcбраузерность (ie9+), резиновая верстка (responsive), JavaScript (jQuery), адаптивная верстка (Bootstrap и т.д.), PixelPerfect, БЭМ методология.
Большие проекты собираю с помощью Gulp и Bower. Отдаю уже минифицированный и вычищений проект с оптимизированными картинками.
Примеры работ
Лендинги:
Провожу работы на хостинге...
Большие проекты:
Адаптивные версии (адаптировал существующие сайты):
На данный момент работаю в компании. Ищу проекты для работы в свободное время (вечера и выходные).
Выполняю работу в срок и качественно!