galitsky_e

HTML / CSS верстальщик

Опыт верстки более 1-го года.

Практические навыки: HTML5, CSS3, SASS, табличная верстка, верстка слоями, работа с psd-макетом, кросcбраузерность (ie9+), резиновая верстка (responsive), JavaScript (jQuery), адаптивная верстка (Bootstrap и т.д.), PixelPerfect, БЭМ методология.

Большие проекты собираю с помощью Gulp и Bower. Отдаю уже минифицированный и вычищений проект с оптимизированными картинками.

Примеры работ

Лендинги:

Провожу работы на хостинге...

Большие проекты:

Клиника доктора Блюма

Адаптивные версии (адаптировал существующие сайты):

http://timhome.ru/

http://www.toms-house.ru/

http://cenipokarmanu.com/

На данный момент работаю в компании. Ищу проекты для работы в свободное время (вечера и выходные).

Выполняю работу в срок и качественно!