Здравствуйте!

Я - счастливая жена и заботливая мама в декрете. Хочу реализовать себя как личность, расширить свои возможности за пределы воспитания дочки и ежедневного быта.

В прошлом закончила финансовую академию, работала 5 лет экономистом в городской поликлинике, но стиль жизни моей семьи делает невозможной работу в офисе. Поэтому я пришла к тому, что моя деятельность должна находиться со мной в независимости от страны проживания.

Я выбрала копирайтинг. Скажу сразу, опыта у меня нет, но есть огромное желание учиться и достигать результатов. Обещаю, вы не разочаруетесь.