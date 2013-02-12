Предмет: Парламентаризм. Тема: Поняття та порівняльно-правовий аналіз парламенту Федеративної Республіки Німеччина. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ. Кількість сторінок - 15-20. план, висновки, джерела(10), функції, склад парламенту. останнє ...
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Реферат на украинском языке. Тема: Поняття та порівняльно-правовий аналіз парламенту Федеративної Республіки Німеччина. Страниц: 15-20 Остальное все по стандарту: зміст, вступ, посилання, література ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
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