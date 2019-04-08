Настройка Рекламной кампании в Яндекс Директ(РСЯ)

Меня зовут Галина Исупова,я являюсь специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ. Могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес. Кому-то смогу сделать это абсолютно БЕСПЛАТНО(за отзыв), с кем-то придется серьезно поработать за деньги. В общем и целом, все индивидуально.

Пишите, звоните, спрашивайте. С удовольствием отвечу на все вопросы.