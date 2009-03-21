Системный администратор, с опытом работы около 10 лет в сферах

- коммуникации на основе OpenBSD/FreeBSD/Linux (начиная от 2.0 BSD и закнчивая Enterprise-Linuxами последних дней, Nexant-ой и прочими), сервисы DNS, HTTP, FTP, NTP, проексирование различного траффика (Squid, OOPS), Jabber-серверы

- хранения данных и резервирование на основе техноолгий OpenSource / iSCSI и SMB, гетерогенные сети Windows/UNIX /

- администрирования Windows-сетей (от 5-6 до 500 компьютеров в доменной структуре )

- установки и настройки различных CMS типа Drupal,Textpattern, Typo3

Ну и кроме того

- фотограф (портреты/предметка)

- ретушер (цифровая обработка)