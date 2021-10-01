galtsina3105

Создание сайтов и интернет-магазинов. Написание текстов. Ведение социальных сетей.
меня зовут Александра, я начинающий интернет-маркетолог (создаю и продвигаю сайты на платформе Базиум). Опыт у меня пока не большой, но
я уже сделала и первый сайт и систему
аналитики настроила, и научилась писать продающие заголовки. Нейминг,
айдентика, разработка, концепция - все это могу сделать, а так же базово
продвинуть сайт в поисковиках. Пропишу структуру сайта. Сейчас у меня есть
возможность сделать сайт, чтобы его прокомментировали специалисты Базиума, то
есть вы с одной стороны получаете работу начинающего специалиста, а с другой -
кураторство опытных интернет-маркетологов. Если заинтересовало мое предложение
посмотрите мое портфолио galtsina.ru
Действие аккаунта приостановлено!