Начинающий видеомонтажер!

Здравствуйте!Я начинающий видеомонтажер. Примерно 2 года делаю видео на заказ для инстаграмма. Работаю в Adobe After Effects.

Стоимость от 100 рублей и выше.Цена не окончательная. Все зависит от задания. Все цены будут обговариваться лично.Все что от вас требуется:-прислать мне материал-рассказать вашу задумку-обговорить все детали(цена, время и т.д.)Могу монтировать как с переходами и эффектами, так и просто. Хорошо разбираюсь в сфере тик тока, инстаграмма и ютуба.Во время работы я все ещё раз лично обсуждаю с вами, приходим к 100% соглашению.Буду очень рада поработать именно с вами!До свидания.