Цена соответствует качеству

Грамотное SMM продвижение групп ВКонтакте

✓ 10 лет плодотворной работы

✓ 330 выполненных проектов

✓ 48 место в каталоге по специализации "интернет продвижение" (top-100)

✓ 91 положительный отзыв от заказчиков

✓ только живые участники, которые вступают при помощи инвайтинга

✓ 100% гарантия от "бана" сообщества, так как люди сами вступают

✓ никаких накруток, только работа вручную

Буду рад оказаться для Вас полезным.

P.S.: Все примеры работ сюда чисто физически не успеваю закинуть, заинтересованным заказчикам с радостью вышлю ссылку на портфолио, где есть всё.