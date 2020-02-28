Цена соответствует качеству
Грамотное SMM продвижение групп ВКонтакте
✓ 10 лет плодотворной работы
✓ 330 выполненных проектов
✓ 48 место в каталоге по специализации "интернет продвижение" (top-100)
✓ 91 положительный отзыв от заказчиков
✓ только живые участники, которые вступают при помощи инвайтинга
✓ 100% гарантия от "бана" сообщества, так как люди сами вступают
✓ никаких накруток, только работа вручную
Буду рад оказаться для Вас полезным.
P.S.: Все примеры работ сюда чисто физически не успеваю закинуть, заинтересованным заказчикам с радостью вышлю ссылку на портфолио, где есть всё.
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