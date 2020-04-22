Специалист по контекстной рекламе

Специалист поконтекстной рекламе в РСЯ и на поиске Яндекса. ПодготовлюЭФФЕКТИВНУЮ рекламную кампанию! Настройка под ключ!Произведу ТОНКУЮнастройку рекламной кампании - для того чтобы не "сливался" бюджет!Оптимизирую и масштабируюрекламную кампанию - для привлечения только самой целевой аудитории!Ведение рекламнойкампании - для постоянного ПОВЫШЕНИЯ её эффективности! РегулярнаяОТЧЁТНОСТЬ о проделанной работе!Высокий уровеньОТВЕТСТВЕННОСТИ!Без срыва СРОКОВ! ЗАКАЗЫВАЙТЕ!