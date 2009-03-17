1. ФИО: Калашников Алексей Павлович
2. Дата рождения: 12.10.1980
3. Электронный адрес: [email protected], [email protected], ICQ: 330-551-012, Skype: alx_russia
4. Телефоны: мобильный +7-914-455-7406, домашний 8-3022-4-111-90
5. Адрес: РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина д. 25, кв. 13 (прописка); г. Чита, ул. Ленина д. 27, кв. 38 (фактическое проживание)
6. Языковые пары: английский-русский, русский-английский
7. Тематические области:
- горная промышленность (месторождения черных и цветных металлов):
- разведочная деятельность (геолого-разведочная, геофизическая и геохимическая,
инженерно-геологические изыскания);
- лабораторно-аналитическая деятельность (применение российских и зарубежных
методик анализа проб);
- подсчет запасов в соответствии с российской и западной системами классификации
ресурсов/запасов (ГКЗ и кодекс Джорк (JORC));
- разработка месторождений открытым и подземным способами;
- международный аудит месторождений;
- рекультивация земель после добычи.
- инструкции по использованию специализированных программных продуктов (2D и 3D
моделирование рудных тел, программы для оптимизации карьеров, подсчета
ресурсов/запасов, геофизической обработки и привязки пространственных данных и т.п.);
- социально-экономическая, внешнеэкономическая деятельность;
- деятельность некоммерческих организаций (НКО);
- маркетинг;
- экология;
- общие темы.
8. Расценки: договорные
9. Опыт работы:
1) «Даурия» общественный экологический центр, г. Чита, октябрь 2002 г. – ноябрь 2005 г.
Тематики: социально-экономическая, внешнеэкономическая деятельность, экология, НКО, общие темы
2) ООО «ППИ-Медиа» переводческое агентство, г. Чита, ноябрь 2005 г. – март 2006 г.
Тематика: горная промышленность (месторождения черных и цветных металлов)
3) ООО «ГРК Быстринское» горно-рудная компания, г. Чита, март 2006 г. – по настоящее
время
Тематика: горная промышленность (месторождения черных и цветных металлов), экономика, маркетинг
10. Образование: 1998-2003 гг., Читинский государственный университет (Институт экономики, управления и права, специальность Регионоведения США и Китая).
Квалификация: регионовед США
11. Используемое ПО:
- Операционная система Windows XP
- CAT средства: SDL Trados 2007 (Workbench, Multiterm)
- Специализированные и общие словари
(в т.ч. ABBYY Lingvo 12, онлайн словарь multitran.ru)
- Adobe Acrobat Reader
- ABBYY FineReader
- Пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
12. Рекомендации:
- Добаш Яна, менеджер переводческого агентства «ППИ-Медиа», г. Чита.
Тел. 8-914-464-7337
- Доктор Грегг Моррисон, независимый геолог-консультант
компания Klondike Exploration Services, г. Таунсвилл, Квинсленд, Австралия.
Тел. 61-7-472-12003
- Мэри М. Хеллвидж, директор миссионерской организации Prepare The Way International
г. Бойсе, Айдахо, США. Тел. 208-459-0924
13. Предпочтительные способы оплаты:
1. Банковский перевод
(Сбербанк России, Читинское ОСБ 8600/00012, адрес: г. Чита, ул. Ангарская 27
БИК 047601637, Кор./сч. 30101810500000000637, Счет № 42307.810.9.7400.2389182)
2. Система платежей и переводов Contact
(ОАО ЧИТАПРОМСТРОЙБАНК, г. Чита, ул. Столярова, 38)