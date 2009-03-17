Профессиональный переводчик английского языка

1. ФИО: Калашников Алексей Павлович

2. Дата рождения: 12.10.1980

3. Электронный адрес: [email protected], [email protected], ICQ: 330-551-012, Skype: alx_russia

4. Телефоны: мобильный +7-914-455-7406, домашний 8-3022-4-111-90

5. Адрес: РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина д. 25, кв. 13 (прописка); г. Чита, ул. Ленина д. 27, кв. 38 (фактическое проживание)

6. Языковые пары: английский-русский, русский-английский

7. Тематические области:

- горная промышленность (месторождения черных и цветных металлов):

- разведочная деятельность (геолого-разведочная, геофизическая и геохимическая,

инженерно-геологические изыскания);

- лабораторно-аналитическая деятельность (применение российских и зарубежных

методик анализа проб);

- подсчет запасов в соответствии с российской и западной системами классификации

ресурсов/запасов (ГКЗ и кодекс Джорк (JORC));

- разработка месторождений открытым и подземным способами;

- международный аудит месторождений;

- рекультивация земель после добычи.

- инструкции по использованию специализированных программных продуктов (2D и 3D

моделирование рудных тел, программы для оптимизации карьеров, подсчета

ресурсов/запасов, геофизической обработки и привязки пространственных данных и т.п.);

- социально-экономическая, внешнеэкономическая деятельность;

- деятельность некоммерческих организаций (НКО);

- маркетинг;

- экология;

- общие темы.

8. Расценки: договорные

9. Опыт работы:

1) «Даурия» общественный экологический центр, г. Чита, октябрь 2002 г. – ноябрь 2005 г.

Тематики: социально-экономическая, внешнеэкономическая деятельность, экология, НКО, общие темы

2) ООО «ППИ-Медиа» переводческое агентство, г. Чита, ноябрь 2005 г. – март 2006 г.

Тематика: горная промышленность (месторождения черных и цветных металлов)

3) ООО «ГРК Быстринское» горно-рудная компания, г. Чита, март 2006 г. – по настоящее

время

Тематика: горная промышленность (месторождения черных и цветных металлов), экономика, маркетинг

10. Образование: 1998-2003 гг., Читинский государственный университет (Институт экономики, управления и права, специальность Регионоведения США и Китая).

Квалификация: регионовед США

11. Используемое ПО:

- Операционная система Windows XP

- CAT средства: SDL Trados 2007 (Workbench, Multiterm)

- Специализированные и общие словари

(в т.ч. ABBYY Lingvo 12, онлайн словарь multitran.ru)

- Adobe Acrobat Reader

- ABBYY FineReader

- Пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

12. Рекомендации:

- Добаш Яна, менеджер переводческого агентства «ППИ-Медиа», г. Чита.

Тел. 8-914-464-7337

- Доктор Грегг Моррисон, независимый геолог-консультант

компания Klondike Exploration Services, г. Таунсвилл, Квинсленд, Австралия.

Тел. 61-7-472-12003

- Мэри М. Хеллвидж, директор миссионерской организации Prepare The Way International

г. Бойсе, Айдахо, США. Тел. 208-459-0924

13. Предпочтительные способы оплаты:

1. Банковский перевод

(Сбербанк России, Читинское ОСБ 8600/00012, адрес: г. Чита, ул. Ангарская 27

БИК 047601637, Кор./сч. 30101810500000000637, Счет № 42307.810.9.7400.2389182)

2. Система платежей и переводов Contact

(ОАО ЧИТАПРОМСТРОЙБАНК, г. Чита, ул. Столярова, 38)