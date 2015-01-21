gamedev

Дмитрий Кукушкин gamedev

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Отрисовка простейших дизайнов.

    Необходимо рисовать желательно сохраняя единый стиль несколько простейших рисунков. Примеры прикрепил. Если сработаемся будет постоянная работа. Присылайте ваши примеры и цены желательно сразу за 10 рисунков.

    Иллюстрации и Рисунки28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Инди-компания по созданию игр

    Для создания небольшой совместной компании по разработке игр для мобильных платформ разыскиваются талантливые и целеустремленные партнеры. Будем делать 2д и 3д игры различных жанров. Проанализировав текущий рынок игр, я уже сформировал топ категории и способы ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать прототип html5 игры

    Необходимо сделать прототип игры, только программную часть без графики. тип игры match3 Что нужно: -Экран меню -Сам геймплей, поле 6 на 6 (более подробно после согласования) -Экран настроек ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовка сеттинга для мобильной игры

    Необходимо нарисовать весь графический сеттинг для типовой игры match3. Примеры типовых игр: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.candycrushsaga https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.farmheroessaga https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.petrescuesaga Желателен опыт в отрисовке 2д анимации. Детали сеттинга после выбора ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад