Необходимо рисовать желательно сохраняя единый стиль несколько простейших рисунков. Примеры прикрепил. Если сработаемся будет постоянная работа. Присылайте ваши примеры и цены желательно сразу за 10 рисунков.
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Для создания небольшой совместной компании по разработке игр для мобильных платформ разыскиваются талантливые и целеустремленные партнеры. Будем делать 2д и 3д игры различных жанров. Проанализировав текущий рынок игр, я уже сформировал топ категории и способы ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать прототип игры, только программную часть без графики. тип игры match3 Что нужно: -Экран меню -Сам геймплей, поле 6 на 6 (более подробно после согласования) -Экран настроек ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо нарисовать весь графический сеттинг для типовой игры match3. Примеры типовых игр: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.candycrushsaga https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.farmheroessaga https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.petrescuesaga Желателен опыт в отрисовке 2д анимации. Детали сеттинга после выбора ...Анимация4 заявкиЗакрыт10 лет назад