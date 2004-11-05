Требуется оптимизаторы, на постоянную, удаленную работу. Работа за проценты.
- Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт17 лет назад
Разработка баннеров для www.1an.ru 3 баннера на flash (468х60) И простые баннеры, размеры: 468х60 100х100 88х31 120х60 120х240 120х480 150х150 150х50 Интересуют только серьезные предложения, предпочтения будут отданы разработчикам с хорошим портфолио.Баннеры13 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Требуется написать программу, которая будет работать как демон и делать следующее: 1. Получает информацию из базы данных, MySQL (url-сайта, текст ссылки, url-ссылки) 2. Получает данные по адресу url-сайта (страница c html кодом) 3. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $500
Требуется сделать редизайн сайта http://www.affiliatenetwork.ru Требуется легкий фунциональный и в тоже время красивый, запоминающийся дизайн. В дизайне должна быть предусмотрена возможность расширение меню внутри аккаунтов. Предрочтение в выборе разработчика будет отдано творческим людям, с хорошим ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт19 лет назад
- $800
Нужно создать FLASH-аналог игрового видео слот-аппарата RESIDENT Описание игрового аппарата: http://www.igrosoft.ru/production/videoslot/13/index.htm Графику нужно просто перерисовать, придумывать дизайн не нужно. ФОто: http://www.slotgame.ru/products/images/3/20p.jpg Игра должна вестись на деньги: (подключение платежных систем Web Money, Yandex, E-port) а также вариант бесплатной игры на очки. Три вида ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт19 лет назад