gamer

Гость gamer

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Баннеры

    Разработка баннеров для www.1an.ru 3 баннера на flash (468х60) И простые баннеры, размеры: 468х60 100х100 88х31 120х60 120х240 120х480 150х150 150х50 Интересуют только серьезные предложения, предпочтения будут отданы разработчикам с хорошим портфолио.

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Анализатор кода

    $500

    Требуется написать программу, которая будет работать как демон и делать следующее: 1. Получает информацию из базы данных, MySQL (url-сайта, текст ссылки, url-ссылки) 2. Получает данные по адресу url-сайта (страница c html кодом) 3. ...

    JavascriptMySQLHTML
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Редизайн сайта

    $500

    Требуется сделать редизайн сайта http://www.affiliatenetwork.ru Требуется легкий фунциональный и в тоже время красивый, запоминающийся дизайн. В дизайне должна быть предусмотрена возможность расширение меню внутри аккаунтов. Предрочтение в выборе разработчика будет отдано творческим людям, с хорошим ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • FLASH-аналог игрового видео слот-аппарата RESIDENT

    $800

    Нужно создать FLASH-аналог игрового видео слот-аппарата RESIDENT Описание игрового аппарата: http://www.igrosoft.ru/production/videoslot/13/index.htm Графику нужно просто перерисовать, придумывать дизайн не нужно. ФОто: http://www.slotgame.ru/products/images/3/20p.jpg Игра должна вестись на деньги: (подключение платежных систем Web Money, Yandex, E-port) а также вариант бесплатной игры на очки. Три вида ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад