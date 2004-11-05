Нужно создать FLASH-аналог игрового видео слот-аппарата RESIDENT Описание игрового аппарата: http://www.igrosoft.ru/production/videoslot/13/index.htm Графику нужно просто перерисовать, придумывать дизайн не нужно. ФОто: http://www.slotgame.ru/products/images/3/20p.jpg Игра должна вестись на деньги: (подключение платежных систем Web Money, Yandex, E-port) а также вариант бесплатной игры на очки. Три вида ...