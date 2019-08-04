Для работы над мобильным приложением требуется программист. Название приложения: Havemotion (Android) Требования знаний: 1C Битрикс Оплата по проектно.
1С-программирование1 заявка
Закрыт
4 года назад
Для работы над мобильным приложением требуется программист. Название приложения: Havemotion (Android) Требования знаний: 1C Битрикс Оплата по проектно.
Ищем талантливого программиста в игровой проект Для разработки игрового проекта требуются талантливые программисты. Отличное знание: PHP, JavaScript, Python Преимуществом будет если когда-то работали с платформой steam и с голосовым мессенджером Discord. ...