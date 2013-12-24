6 лет авторемонта

Доброго времени суток!

Хочу предложить свои услуги копирайта/рерайта. 6 лет занимаюсь авторемонтном, тюнингом и все что связано с машинами вплоть до продажи и отправки в металлолом НАДОЕЛО... надоело глотать пыль и дышать не понятно чем и калечить себя... занялся рерайтом. Просто рерайт не для меня - не могу писать про чушь, которая мне - не интересна, типа строительных тем, вопросов жилья в Москве и т.д.

Люблю заниматься хорошими проектами, люблю все развивать и "подымать с колен" . Поскольку машины знаю до последнего винтика и пистона крепления салонной обивки двери))). Статьи пишу грамотно, связанно (могу целый FAQ создать по любому ремонту). Однако за свой труд хочу от 2 $ за 1000 знаков.

Помимо автотематики, уникально и грамотно пишу на любые темы, от разных лиц. Стиль написания использую всегда разный, за исключением одного проекта. Готов обсуждать любые предложения!

Спасибо