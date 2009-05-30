gandriyko

Андрей gandriyko

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Программист на python, Dajngo

Профессиональное создание интернет магазинов для автозапчастей. 

Использую технологии mysql, python (Django).

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип для сайта

    Привет! Нужно 3 варианта логотипа под сайт (тогровля запчастями к легковым и грузовым авто) http://volmotors.com.ua/uk/.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Автобазар

    Нужен сделать сайт "АвтоБазар" (доска объявлений) Аналоги можно найти через поисковик. Требования: несколько языков интерфейса, база автомобилей, простенький интерфейс, гибкий поиск объявлений Полного ТЗ пока нет интересуют приблизительные цены и ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание CMC портала

    Здравствуйте, требуется создать СМС портал наподобие этих сайтов www.smscentre.com.ua www.smsonline.ru www.skysms.net.ua Пишите пожалуйста цену!

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Логотип для сайта
Спасибо Андрею за проект, от сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Задание было понятное, работа оплачена вовремя и в полном объеме. Андрей - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Мои наилучшие рекомендации! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Все выполнено качественно и в поставленные строки.
Ответный отзыв
Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$350
10 баллов
11 лет назад
Создать дизайн сайта для интернет-магазина
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
В целом не плохо, макеты заказчику понравились. Немного затянулось по строках, но результат положительный.
Ответный отзыв