Спасибо Андрею за проект, от сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Задание было понятное, работа оплачена вовремя и в полном объеме. Андрей - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Мои наилучшие рекомендации! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!