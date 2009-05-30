Привет! Нужно 3 варианта логотипа под сайт (тогровля запчастями к легковым и грузовым авто) http://volmotors.com.ua/uk/.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Профессиональное создание интернет магазинов для автозапчастей.
Использую технологии mysql, python (Django).
Привет! Нужно 3 варианта логотипа под сайт (тогровля запчастями к легковым и грузовым авто) http://volmotors.com.ua/uk/.
Необходимо создать дизайн сайта для інтернет-магазина автозапчастей.
Нужен сделать сайт "АвтоБазар" (доска объявлений) Аналоги можно найти через поисковик. Требования: несколько языков интерфейса, база автомобилей, простенький интерфейс, гибкий поиск объявлений Полного ТЗ пока нет интересуют приблизительные цены и ...
Здравствуйте, требуется создать СМС портал наподобие этих сайтов www.smscentre.com.ua www.smsonline.ru www.skysms.net.ua Пишите пожалуйста цену!