FullStack, DevOps, Data Science

Аккуратный программист — быстрый программист (Билл Гейтс)

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Схема работы:

• Предварительная заявка,

• Изучение техзадания

• Окончательная заявка

• Работа

• Оплата 100%

• Все исходники, пароли, логины и тд.

• Отзыв

Языки программирования: Python, PHP, JavaScript (React, jQuery)

Использую следующие фреймворки: Django

Базы данных: MySQL, PostgreSQL, SQlite

БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением Никита.