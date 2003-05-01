FullStack, DevOps, Data Science
Аккуратный программист — быстрый программист (Билл Гейтс)
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Схема работы:
• Предварительная заявка,
• Изучение техзадания
• Окончательная заявка
• Работа
• Оплата 100%
• Все исходники, пароли, логины и тд.
• Отзыв
Языки программирования: Python, PHP, JavaScript (React, jQuery)
Использую следующие фреймворки: Django
Базы данных: MySQL, PostgreSQL, SQlite
БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением Никита.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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