ganinakristina

Копирайтер/рерайтер; Редактор/корректор.
Являюсь автором и видеокорреспондентов в Информационном портале "Ориентир".
Успешно завершила стажировку в журнале YOURLOOK в качестве арт-директора.
Лауреат (направление "Журналистика", номинация "Текстовая публикация") областного фестиваля "Студенческая весна Тверской области - 2016".
Призёр (направление "Журналистика", номинация "Публикация") всероссийского финала фестиваля "Российская студенческая весна - 2016".
Работала с прессой во время Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.
- Грамотно пишу;
- Люблю русский язык;
- Английский язык: уровень Upper Intermediate;
- Ответственная, трудолюбивая и пунктуальная;
* Обязательно "Безопасная сделка".
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