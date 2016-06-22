ganinakristina

Копирайтер/рерайтер; Редактор/корректор.

Являюсь автором и видеокорреспондентов в Информационном портале "Ориентир".

Успешно завершила стажировку в журнале YOURLOOK в качестве арт-директора.

Лауреат (направление "Журналистика", номинация "Текстовая публикация") областного фестиваля "Студенческая весна Тверской области - 2016".

Призёр (направление "Журналистика", номинация "Публикация") всероссийского финала фестиваля "Российская студенческая весна - 2016".

Работала с прессой во время Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

- Грамотно пишу;

- Люблю русский язык;

- Английский язык: уровень Upper Intermediate;

- Ответственная, трудолюбивая и пунктуальная;

* Обязательно "Безопасная сделка".