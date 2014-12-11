Переводы с русского на английский, управление проектами, маркетинговый анализ рынка

Добрый день,

Меня зовут Татьяна и я свободно владею английским языком и разговорным испанским.Занимаюсь всеми видами переводов с английского языка на русский и наоборот(статьи, сайты, т..д.).

Помимо этого, имею зарубежный диплом MBA по специальности "Маркетинг, коммерция и дистрибуция" и опыт работы менеджером проекта в сфере "fashion". Поэтому, я также могу работать с маркетинговыми проектами. Создание маркетинговой стратегии продукта,адаптация продукта на международном рынке, анализ конкурентов и потребителей, SWOT анализ, 4P, участие в переговорах, деловая переписка и др.

Я организована и ответственна, всегда следую поставленным целям и срокам.

Жду интересный проектов!