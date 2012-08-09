выполняю услуги по написанию различных работ по юриспруденции

Оказываю услуги по написанию следующих видов работ:

1) учебные работы: дипломы, курсовые, практические задания, задачи, отчеты по практике.

2) статьи и консультации для периодических изданий и сайтов по вопросам правоприменения.

также предлагаю услуги юриста для организаций, ИП и граждан.

Работаю по специальности с 2000 года, пишу на заказ для студентов юридических ВУЗов.

Сферы деятельности:

1) полное сопровождение деятельности организации, ИП;

2) арбитраж (налоговые, недвижимость, земельные отношения, оспаривание действий госорганов, взыскание долгов,

защита прав собственника, хозяйственные, корпоративные, внешэкономические);

3) юридические сопровождение в сфере госзакупок;

4) сопровождение сделок;

5) общегражданские, семейные, наследственные, трудовые споры.

Имея большой практический опыт, применяю его при написании студенческих и иных работ.