Оказываю услуги по написанию следующих видов работ:
1) учебные работы: дипломы, курсовые, практические задания, задачи, отчеты по практике.
2) статьи и консультации для периодических изданий и сайтов по вопросам правоприменения.
также предлагаю услуги юриста для организаций, ИП и граждан.
Работаю по специальности с 2000 года, пишу на заказ для студентов юридических ВУЗов.
Сферы деятельности:
1) полное сопровождение деятельности организации, ИП;
2) арбитраж (налоговые, недвижимость, земельные отношения, оспаривание действий госорганов, взыскание долгов,
защита прав собственника, хозяйственные, корпоративные, внешэкономические);
3) юридические сопровождение в сфере госзакупок;
4) сопровождение сделок;
5) общегражданские, семейные, наследственные, трудовые споры.
Имея большой практический опыт, применяю его при написании студенческих и иных работ.