Создам рекламу Яндекс Директ и Google Ads

Я сертифицированный специалист по контекстной рекламе. Меня отличают исполнительность, стрессоустойчивость и творческий подход к делу .С готовностью берусь за новые проекты и довожу дело до конца. Хорошо работаю в команде. Дополнительные сведенья: Навыки в создании Landing Page на конструкторе Tilda и Турбо-сайтов в Яндекс Директ. Создаю и настраиваю квизы , чаты, формы обратного звонка. Знания в настройке рекламы РСЯ (Яндекс), КМС (Google Ads).