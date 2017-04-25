ganza-blog

Дмитрий ganza-blog

 
53 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка, оптимизация и сопровождение РК - Яндекс Директ, Google Adwords

Опыт работы: с 2012 г.

Работаю как с B2C, так и c B2B бизнесом!

 

Что делаю:

 

Комплексная реклама в Google Adwords - (возможна оплата после получения первой заявки / звонка, при соблюдении ряда условий).

 

Что значит комплексная?

 

Это значит, что в вашем рекламном аккаунте Google Adwords будут все виды рекламных кампаний, которые будут давать отдачу вашему бизнесу (поисковые, кмс с разными видами таргетинга, видео, gmail, торговые, ремаркетинговые).

Не надо спрашивать меня о количестве ключей в РК. Это не корректный вопрос. Ключей будет ровно столько, сколько их есть "рабочих" в вашей нише. Все остальные разговоры считаю надуманными, кроме, разве что пробных - тестовых кампаний. Есть возражения? - Стучите в скайп: dmi3deev - обосную свою позицию.

 

Комплексные рекламные кампании Яндекс Директ - (возможна оплата после получения первой заявки / звонка, при соблюдении ряда условий).

 

Сопутствующие работы?

 

Разумеется.

 

Подключение необходимых сервисов и аналитики. Разработка сайтов / лендингов. Консультации по существующим сайтам / лендингам. Другие работы.

 

Обращайтесь! Задайте вопросы.

 

Познакомимся, поговорим и решим, как я смогу Вам помочь.

 

Работаю по московскому времени.

 

Доступен в скайпе (логин: dmi3deev), как правило, с 9 до 18 час. мск.

Сертификат гуру Google Adwords:

https://www.google.com/partners/#i_profile;idtf=101805069350713310115;

Полный пакет сертификаций Google Adwords;

Сетрификат Яндекс-Директ.

Портфолио

Отзывы заказчиков

mooncraft
Лариса 
54 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$425
10 баллов
8 лет назад
Создание рекламных кампаний Яндекс Директ и Google Adwords.
Google Ads
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
gvozdok
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$230
6 баллов
9 лет назад
Контекстная реклама для софта
Google Ads
отзыва нет. разошлись мирно.
Продавать платный софт в России за две недели работы. Желаю всем удачи.
Ответный отзыв
Контекстная реклама
2 отзыва
$20/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$20/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга