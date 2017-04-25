Опыт работы: с 2012 г.
Работаю как с B2C, так и c B2B бизнесом!
Что делаю:
Комплексная реклама в Google Adwords - (возможна оплата после получения первой заявки / звонка, при соблюдении ряда условий).
Что значит комплексная?
Это значит, что в вашем рекламном аккаунте Google Adwords будут все виды рекламных кампаний, которые будут давать отдачу вашему бизнесу (поисковые, кмс с разными видами таргетинга, видео, gmail, торговые, ремаркетинговые).
Не надо спрашивать меня о количестве ключей в РК. Это не корректный вопрос. Ключей будет ровно столько, сколько их есть "рабочих" в вашей нише. Все остальные разговоры считаю надуманными, кроме, разве что пробных - тестовых кампаний. Есть возражения? - Стучите в скайп: dmi3deev - обосную свою позицию.
Комплексные рекламные кампании Яндекс Директ - (возможна оплата после получения первой заявки / звонка, при соблюдении ряда условий).
Сопутствующие работы?
Разумеется.
Подключение необходимых сервисов и аналитики. Разработка сайтов / лендингов. Консультации по существующим сайтам / лендингам. Другие работы.
Обращайтесь! Задайте вопросы.
Познакомимся, поговорим и решим, как я смогу Вам помочь.
Работаю по московскому времени.
Доступен в скайпе (логин: dmi3deev), как правило, с 9 до 18 час. мск.
Сертификат гуру Google Adwords:
https://www.google.com/partners/#i_profile;idtf=101805069350713310115;
Полный пакет сертификаций Google Adwords;
Сетрификат Яндекс-Директ.
Портфолио
- Сертификат гуру марафона Google Adwords687 просмотров
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