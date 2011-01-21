Discountautos.ru

Автосалон Дисконт Авто является официальным дилером всемирно известных российских и зарубежных автомобильных брендов - Ford, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Renault, Chevrolet, Nissan, Kia, Lada, Volkswagen, Skoda, Daewoo, Chery, Hyundai. В автосалоне действует гибкая система автокредитования благодаря сотрудничеству со многими ведущими банками Москвы. Также компания предоставляет полный комплекс услуг в области автострахования, обладает собственным техцентром, оказывает услуги моментального выкупа автомобиля клиента и trade-in. Кроме этого, Дисконт Авто участвует в государственной программе утилизации старых автомобилей. Постоянно появляющиеся акции и скидки в автосалоне позволят приобрести автомобиль по наиболее доступной цене.