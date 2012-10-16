garantcomp

Михаил garantcomp

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Добрый день!Я программист PHP

Я фрилансер,зовут меня Михаил. Опыт работы у меня присутствует и насчитывает около 3х лет. В веб программировании я уже 2 года. В моей корзине есть собственные наработки по веб-программированию: CMS и модули для популярных свободных CMS.

Я создаю сайты под ключ, а также интернет-странички. Стоимость работы варьируется от 3000х рублей. Стоимось модуля(Опрос, лента новостей, комментарии, каталоги) для вашего сайта под ключ – 1000 рублей, а при заказе 4х и более модулей, каждый 2й – бесплатно!

Я работаю строго по ТЗ и в оговоренные сроки. Дополнительные объемы работ оговариваются отдельно и оплачиваются отдельно.

Для вашего и моего спокойствия, я беру предоплату в сумме 15% от стоимости проекта. В данном случае гарантируется выполнение обязательств и интерес обоих сторон(проверено опытом).

PHP
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $150
от 7 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 4 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
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