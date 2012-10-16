Добрый день!Я программист PHP

Я фрилансер,зовут меня Михаил. Опыт работы у меня присутствует и насчитывает около 3х лет. В веб программировании я уже 2 года. В моей корзине есть собственные наработки по веб-программированию: CMS и модули для популярных свободных CMS.

Я создаю сайты под ключ, а также интернет-странички. Стоимость работы варьируется от 3000х рублей. Стоимось модуля(Опрос, лента новостей, комментарии, каталоги) для вашего сайта под ключ – 1000 рублей, а при заказе 4х и более модулей, каждый 2й – бесплатно!

Я работаю строго по ТЗ и в оговоренные сроки. Дополнительные объемы работ оговариваются отдельно и оплачиваются отдельно.

Для вашего и моего спокойствия, я беру предоплату в сумме 15% от стоимости проекта. В данном случае гарантируется выполнение обязательств и интерес обоих сторон(проверено опытом).