Delphi, Oracle, MySQL

Работаю программистом Oracle + Delphi (опыт работы более двух лет).

Есть опыт участия в разработке и внедрении автоматизированной системы в промышленную эксплуатацию в качестве разработчика; опыт проектирования реляционных БД и разработки серверной логики на PL/SQL ( в т.ч. оптимизация SQL запросов)

Несколько последних месяцев занимаюсь PostgresSQ + PHP.