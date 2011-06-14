Delphi, Oracle, MySQL
Работаю программистом Oracle + Delphi (опыт работы более двух лет).
Есть опыт участия в разработке и внедрении автоматизированной системы в промышленную эксплуатацию в качестве разработчика; опыт проектирования реляционных БД и разработки серверной логики на PL/SQL ( в т.ч. оптимизация SQL запросов)
Несколько последних месяцев занимаюсь PostgresSQ + PHP.
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
14 лет назад
Сотрудничаю во второй раз. Работу старается выполнить качественно, хотя она и несколько затянулась, но по объективным причинам. Доработки проводились оперативно. В целом остался доволен.
$10
9 баллов
14 лет назад
Сотрудничеством доволен. Терпеливый исполнитель, было внесено много изменений в первоначальный план и Роман постарался исполнить всё по максимуму. В результате получил неплохой продукт в разумные сроки и за разумные деньги.