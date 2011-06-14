garaz

Роман garaz

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Delphi, Oracle, MySQL

Работаю программистом Oracle + Delphi (опыт работы более двух лет).

Есть опыт участия в разработке и внедрении автоматизированной системы в промышленную эксплуатацию в качестве разработчика; опыт проектирования реляционных БД и разработки серверной логики на PL/SQL ( в т.ч. оптимизация SQL запросов)

Несколько последних месяцев занимаюсь PostgresSQ + PHP.

Отзывы заказчиков

tom150
55 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
9 баллов
14 лет назад
Разработка АРМ Библиотекаря школы
Сотрудничаю во второй раз. Работу старается выполнить качественно, хотя она и несколько затянулась, но по объективным причинам. Доработки проводились оперативно. В целом остался доволен.
tom150
55 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
9 баллов
14 лет назад
Информационно-поисковая система для юриста
Сотрудничеством доволен. Терпеливый исполнитель, было внесено много изменений в первоначальный план и Роман постарался исполнить всё по максимуму. В результате получил неплохой продукт в разумные сроки и за разумные деньги.