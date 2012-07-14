garbajosa

Айнсель Майк garbajosa

 
36 летРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Специализация:

Web-дизайн, самописные сайты;

Знание программ:

-Adobe Photoshop;

-Adobe Illustrator;

-Adobe Muse;

-Dreamveawer;

-3D Max;

-Flash;

Другие навыки:

-HTML;

-CSS;

-JAVASCRIPT;

-JOOMLA;

JavascriptHTMLCSSJoomlaFlashIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Дизайн продукции
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Дизайн сайтов
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Иллюстрации и Рисунки
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от $10
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Обработка фотографий
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от $10
от 1 дня
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