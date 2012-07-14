Специализация:
Web-дизайн, самописные сайты;
Знание программ:
-Adobe Photoshop;
-Adobe Illustrator;
-Adobe Muse;
-Dreamveawer;
-3D Max;
-Flash;
Другие навыки:
-HTML;
-CSS;
-JAVASCRIPT;
-JOOMLA;
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия154 просмотра
- Без названия249 просмотров
- Made in photoshop296 просмотров
- Без названия247 просмотров
- Без названия244 просмотра
- Без названия157 просмотров
- Без названия232 просмотра
- Тетрадь269 просмотров
- Коробка302 просмотра
- Ежедневник323 просмотра
- Пакет молока4314 просмотров
- Кожаная тетрадка295 просмотров
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга