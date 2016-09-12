Настрою таргетинг Вконтакте бесплатно.

Я два года отработал интернет-маркетологом в одном из Красноярских рекламных агентств. И в связи с переездом в более маленький город, ищу работу SMM-специалистом на фрилансе. Собственного портфолио нет, а портфолио рекламного агентства указывать нельзя. Поэтому настрою таргетинг Вконтакте БЕСПЛАТНО* первым трем клиентам, для нарабатывания собственного портфолио.

Что входит:

Тестовая настройка. Для определения целевой аудитории. (7 дней)

Месяц ведения таргетированой рекламы (включая тест)

Консультации по улучшению сообщества. (если потребуется)

[email protected]

https://vk.com/garblk (более оперативный ответ)

*за саму работу (настройку и ведение таргетированой рекламы) не возьму ни копейки, но потребуется бюджет для рекламы (который вы пополняете через собственный рекламный кабинет)