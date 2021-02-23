garbuzenkodaniil

Трудолюбивый и послушный сотрудник в области менеджмента

Менеджер,есть опыт работы в группах вконтакте

Разбираюсь в менеджменте аккаунтов и групп в популярных соц сетях

Всегда заканчиваю дело до конца и беру небольшую плату за свой труд,большая попросту не нужна,поскольку есть основная работа

Основная работа никак не повлияет на качество и оперативность выполнения заданий заказчика,ведь я работаю по свободному графику на основной работе