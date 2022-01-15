Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я занимаюсь упаковкой онлайн-обучения и продюсированием экспертов. Имею компетенции интернет-маркетолога, руководителя отдела продаж и маркетинга.
Чем могу помочь:
- бесплатно проконсультирую по вопросам упаковки запуска вашего инфопродукта
- подберу подходящий вариант упаковки курса и по вашему бюджету
- построение маркетинговой стратегии и схемы запуска онлайн-обучения
- построение воронки продаж, ее автоматизация
- настройка вебинарной воронки продаж "под ключ" с подбором самого подходящего варианта запуска вебинара под ваш бюджет и технические возможности
- разработаю сайт на Тильда с подключением домена, доменной почты, платежной системы и сторонних сервисов
- проведу базовые и дополнительные настройки Геткурс для проведения онлайн-курса.
Срок оказания технически услуг зависит от объёма работ и составляет от 3-5 дней до 2-х недель.
Подхожу к выполнению любой задачи ответственно, соблюдаю сроки оказания услуг.
Приглашаю к сотрудничеству!