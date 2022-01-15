Технический организатор запусков инфопродуктов

Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я занимаюсь упаковкой онлайн-обучения и продюсированием экспертов. Имею компетенции интернет-маркетолога, руководителя отдела продаж и маркетинга.

Чем могу помочь:

- бесплатно проконсультирую по вопросам упаковки запуска вашего инфопродукта

- подберу подходящий вариант упаковки курса и по вашему бюджету

- построение маркетинговой стратегии и схемы запуска онлайн-обучения

- построение воронки продаж, ее автоматизация

- настройка вебинарной воронки продаж "под ключ" с подбором самого подходящего варианта запуска вебинара под ваш бюджет и технические возможности

- разработаю сайт на Тильда с подключением домена, доменной почты, платежной системы и сторонних сервисов

- проведу базовые и дополнительные настройки Геткурс для проведения онлайн-курса.

Срок оказания технически услуг зависит от объёма работ и составляет от 3-5 дней до 2-х недель.

Подхожу к выполнению любой задачи ответственно, соблюдаю сроки оказания услуг.

Приглашаю к сотрудничеству!