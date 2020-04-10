gardyrobchik

Юрий Вдовкин gardyrobchikgardyrobchik
Всем привет!
Я рад быть на данном ресурсе!
Уверен, что мои навыки будут полезны здесь многим.
Итак с чем я к вам пришёл:
1. Создаю Лэндинг пейдж (одностраничные продающие сайты) собираю их как из готовых блоков, так и рисую их в zero-блоке на таком ресурсе, как Tilda.
2. Знаю как создать интеренет-магазин с нуля под ключ.
2.1. Подключаю их ко-всевозможным дополнительным параметрам таким как: доставка, онлайн-оплата, яндекс телефония, яндекс метрика, рассылки и многое другое.
2.2. Занимаюсь наполнением интеренет-магазинов контентом, SEO-оптимизацией товаров, настройка рекламы, настройка Яндекс Директ.
В чем мое преимущество:
– Работа любой сложности и на любой бюджет.
- У меня вы можете заказать сайт, рекламу даже если вы сильно ограничены в средствах.