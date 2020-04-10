gardyrobchik

Специалист по созданию сайтов интернет-магазины и лендинг страниц.

Всем привет!

Я рад быть на данном ресурсе!

Уверен, что мои навыки будут полезны здесь многим.

Итак с чем я к вам пришёл:

1. Создаю Лэндинг пейдж (одностраничные продающие сайты) собираю их как из готовых блоков, так и рисую их в zero-блоке на таком ресурсе, как Tilda.

2. Знаю как создать интеренет-магазин с нуля под ключ.

2.1. Подключаю их ко-всевозможным дополнительным параметрам таким как: доставка, онлайн-оплата, яндекс телефония, яндекс метрика, рассылки и многое другое.

2.2. Занимаюсь наполнением интеренет-магазинов контентом, SEO-оптимизацией товаров, настройка рекламы, настройка Яндекс Директ.

В чем мое преимущество:

– Работа любой сложности и на любой бюджет.

- У меня вы можете заказать сайт, рекламу даже если вы сильно ограничены в средствах.