Дизайн сайтов — от промо до интернет-магазинов.

(!) 64+ положительных отзыва обо мне здесь https://www.free-lance.ru/users/garik-garik/opinions/?from=users#

— Богатый опыт работы‚ в том числе в крупных (сетевых) агентствах на должности главного дизайнера;

Знание композиции‚ типографики‚ умение работать в различных стилях;

Умение понимать стилистику бренда и вести проект в соответствии с ней;

Умение работать "по брифу" в рамках жесткого тайминга;

— Высшее образование Инженер-конструктор (+ дополнительно освоены специальности: Графический дизайн, Психология, Маркетинг).

Прошел тренинг-курс личностного роста (тренинговый центр "Игра жизни").

— Опыт руководства творческой группой;

— Знания маркетинга и психологии рекламы;

— Грамотный письменный и устный русский язык;