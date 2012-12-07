Игорь Чередников garik-garikgarik-garik
36 летРоссия/Волгоград
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн сайтов — от промо до интернет-магазинов.
(!) 64+ положительных отзыва обо мне здесь https://www.free-lance.ru/users/garik-garik/opinions/?from=users#
— Богатый опыт работы‚ в том числе в крупных (сетевых) агентствах на должности главного дизайнера;
Знание композиции‚ типографики‚ умение работать в различных стилях;
Умение понимать стилистику бренда и вести проект в соответствии с ней;
Умение работать "по брифу" в рамках жесткого тайминга;
— Высшее образование Инженер-конструктор (+ дополнительно освоены специальности: Графический дизайн, Психология, Маркетинг).
Прошел тренинг-курс личностного роста (тренинговый центр "Игра жизни").
— Опыт руководства творческой группой;
— Знания маркетинга и психологии рекламы;
— Грамотный письменный и устный русский язык;
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт-реклама мобильного сервиса188 просмотров
- Промо-сайт "Игровые приставки"222 просмотра
- Сайт купонной партнерской системы190 просмотров
- Кондитерская фабрика224 просмотра
- Мебельный212 просмотров
- Сайт агенства (версия: Специализация на автосалона153 просмотра
- Сайт агенства161 просмотр
- 1-TOP167 просмотров
- 11golov.ru165 просмотров
- Аренда спец. техники169 просмотров
- Оптовый дискаунтер ножей209 просмотров
- Промо-сайт144 просмотра