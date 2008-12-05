garik20088

SEO оптимизатор, SEO специалист, помощник SEO оптимизатора

Freelance:

SEO-оптимизатор

Продвижение и раскрутка сайта в Интернет:

- регистрация в поисковых системах и каталогах;

- анализ эффективности сайта;

- исследование и выборка ключевых фраз;

- корректировка и оптимизация содержания и контента страниц сайта;

- продвижение;

- поисковая оптимизация сайта.

Рассматриваю предложения о работе удаленно или на территории работодателя.

Имею специализированное образование. Успешный опыт продвижения интернет сайтов‚ вывод в топ 10.

Телефон: (962) 932-24-34