garik20088

SEO оптимизатор, SEO специалист, помощник SEO оптимизатора
Freelance:
SEO-оптимизатор
Продвижение и раскрутка сайта в Интернет:
- регистрация в поисковых системах и каталогах;
- анализ эффективности сайта;
- исследование и выборка ключевых фраз;
- корректировка и оптимизация содержания и контента страниц сайта;
- продвижение;
- поисковая оптимизация сайта.
Рассматриваю предложения о работе удаленно или на территории работодателя.
Имею специализированное образование. Успешный опыт продвижения интернет сайтов‚ вывод в топ 10.
Телефон: (962) 932-24-34
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