garin056

Александр garin056

 
36 летРоссия/Оренбург
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обработка заявок gogetlinks

    $250

    Необходимо обрабатывать заявки в системе gogetlinks, в среднем 4-5 заявок в день. Каждая новость 1500 символов и уникальность более 70%, бывает оптимизаторы требуют 90-95%, но таких мало. Тематика сайтов СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО Расчет 1 статья = 30 ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад