Умерзаков Тимур Джакупович

Образование:

Окончил Актюбинский казахско-турецкий лицей.

г. Актобе, 2000-2005г.

Неоконченное высшее образование в университете им. Сулеймана Демиреля, по професии Программное Обеспечение и Вычислительная Техника. г. Алматы, 2005 -

Опыт работы:

Дизайнер на строительной фирме "Goldway.kz"

2006 март - 2007 ноябрь

Дизайнер на текстильной фирме "Sun Textiles"

2006 май - 2007 ноябрь

Веб-конструктор в компании по разработке программного обеспечения и веб конструированию "UPITER Global Systems"

2007 ноябрь -

Веб-конструктор в компании по разработке веб сайтов "Armand.kz"

2007 ноябрь -

Знание программ:

Практически все семейство "Adobe", CorelDraw, Adobe Dreamweaver CS3, KoolMoves, CMS: Joomla, легко осваиваю новые программы

Знание языков:

Английский, русский, турецкий, казахский