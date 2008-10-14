Умерзаков Тимур Джакупович
Образование:
Окончил Актюбинский казахско-турецкий лицей.
г. Актобе, 2000-2005г.
Неоконченное высшее образование в университете им. Сулеймана Демиреля, по професии Программное Обеспечение и Вычислительная Техника. г. Алматы, 2005 -
Опыт работы:
Дизайнер на строительной фирме "Goldway.kz"
2006 март - 2007 ноябрь
Дизайнер на текстильной фирме "Sun Textiles"
2006 май - 2007 ноябрь
Веб-конструктор в компании по разработке программного обеспечения и веб конструированию "UPITER Global Systems"
2007 ноябрь -
Веб-конструктор в компании по разработке веб сайтов "Armand.kz"
2007 ноябрь -
Знание программ:
Практически все семейство "Adobe", CorelDraw, Adobe Dreamweaver CS3, KoolMoves, CMS: Joomla, легко осваиваю новые программы
Знание языков:
Английский, русский, турецкий, казахский
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