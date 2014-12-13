garmonijadywi

Виктория Васильева garmonijadywigarmonijadywi
Образование-высшее экономическое. Специальность-Банковское дело.
Опыт работы в банковской сфере-6 лет.
Райффайзен Банк Аваль-2008-2010г. Должность-мобильный банкир.(Общение с корпоративными клиентами, обработка всех документов в офисе, привлечение клиентов, работа с банковской информацией онлайн)
ВТБ Банк 2010-2011г.- специалист отдела сопровождения продаж (сопровождение продаж розничного бизнеса, работа с документами, сопровождение и выдача кредитов , депозитов. Работа с пластиковыми картами)
ВТБ Банк 2011-2013- менеджер продаж розничного бизнеса
ВТБ Банк 2013-20140 Начальник отдела сопровождения продаж розничных продуктов(в подчинении 3 человека, организация работы отдела, работа с документами, общение с клиентами, работа со всеми банковскими программами.)
Изготовление топиариев на дому. Ручная интерьерная работа.
Работа в интернете-наполнение сайтов информацией.
В данный момент -домохозяйка, нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком. Ответственна, исполнительна, люблю выполнять работу четко и в короткое время. С удовольствием берусь за все новое и не изведанное мне. Счастливая жена и мама.Приму любые предложения по дополнительному заработку.