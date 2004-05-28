garrikkhuranov28

начинающий копирайтер

добрый день! готова писать вам тексты на русском и английском языках. Учусь в университете, совмещаю работу с учебой. Всегда буду на связи, коммуникабельная, хорошо владею русским языком, пунктуация и грамотность на месте. Буду максимально учитывать Ваши желания при написании текста, редактировать и подстраивать под заявленные требования. Опыт небольшой, 1 месяц. Учусь быстро, беру небольшие суммы, схватываю информацию на лету. Буду рада новым предложениям. Уровень английского B1-B2, русский ,думаю, сами этом тексте сможете проверить уровень, но ЕГЭ сдала на 96 баллов.