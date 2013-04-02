garrikos777

Игорь garrikos777

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Тех. описания для компьютерных комплектующих

    $1000

    Интернет магазину цифровой техники и компьютерных комплектующих требуются копирайтеры для написания описаний товаров. Объемы большие. Для начала требуется написать описания для 7000 товаров и далее 100-200 товаров ежедневно. Готовы сотрудничеству со студиями. ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Php класс для чтения email.

    $100

    Нужен php класс для чтения email pop3. При обращении к нему должен возвращать массив из непрочитанных сообщений в формате [1][тема][текст сообщения с картинками, вложениями, html] , кодировка UTF-8 После этого соответственно помечать их ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Описание товаров для интернет магазина

    Крупный интернет магазин цифровой техники и компьютерных комплектующих(более 9000 наименований - www.fcenter.ru) ищет копирайтеров, для работы на постоянной основе. Требуется написание продающих описаний для товаров 500-700 симв. Оплата договорная. Работаем без посредников. ...

    Копирайтинг55 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка штендера

    $50

    Нужно сверстать штендер(подобрать шрифты, цвета и расположение текста). Текст и бэкграунд во вложенном файле. Размер штендера 66х123см

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
9 баллов
11 лет назад
Верстка штендера
С толком подходите к заданию)
Долго бадались, то это не так, то это не эдак. Но Галя выдержала все мои натиски и в итоге выдала картинку которая меня более менее устроила. На общем уровне не плохо:)
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