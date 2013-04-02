garrikos777

Нужно оптимизировать сайт для повышения конверсии в Adsense. Плачу за результат(очевидный прирост конверсии). Цена договорная.Сайт: onlinetablo.ru Посещаемость: 700-900 уников в день.
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Интернет магазину цифровой техники и компьютерных комплектующих требуются копирайтеры для написания описаний товаров. Объемы большие. Для начала требуется написать описания для 7000 товаров и далее 100-200 товаров ежедневно. Готовы сотрудничеству со студиями. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен php класс для чтения email pop3. При обращении к нему должен возвращать массив из непрочитанных сообщений в формате [1][тема][текст сообщения с картинками, вложениями, html] , кодировка UTF-8 После этого соответственно помечать их ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Крупный интернет магазин цифровой техники и компьютерных комплектующих(более 9000 наименований - www.fcenter.ru) ищет копирайтеров, для работы на постоянной основе. Требуется написание продающих описаний для товаров 500-700 симв. Оплата договорная. Работаем без посредников. ...Копирайтинг55 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно сверстать штендер(подобрать шрифты, цвета и расположение текста). Текст и бэкграунд во вложенном файле. Размер штендера 66х123смНаружная реклама1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужен php скрипт который будет постить по расписанию на страницу в FacebookВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад