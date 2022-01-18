✒️UX/UI Дизайнер на все руки

 Привет

Меня зовут Гарри, мне 21 лет. Я из города Ереван, Армения. Я новичок в фриланс платформах, но работаю в сфере дизайна более 4 лет.

Делаю: Дизайн сайтов, дизайн мобильных приложений, протоипы малой/высокой детализации.

Инструменты։ Figma, Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Framer, Miro.

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Интересы

Заинтересован в проектах которые можно будет предсставить как предмет для портфолио. Отношусь ко всем проектам как к своим продуктам и делаю максимальное чтобы функционал и интерфейс сайта/приложения был идеальным.

Коммуникация

Обсуждаю работу максимально детально, и в той платформе которая удобна для вас.

Telegram: https://t.me/coobe13

Instagram: https://www.instagram.com/garryavetissian