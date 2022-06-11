garrydizayn

100% Дизайн!

Здравствуйте!

Я профессиональный дизайнер с большим опытом работы, максимальным креативом и уважительным подходом к людям!

Предлагаю свои услуги по созданию:

- Фирменного стиля (бренд бука)

- Логотипа любой сложности

- WEB дизайн (баннеры, сайты, иконки, значки)

- Полиграфический дизайн (от визиток до каталогов и наружной рекламы)

Знания: абсолютно все программы от фотошопа до web редакторов на уровне ПРОФ

Надеюсь мое портфолио скажет обо мне больше! Буду рад сотрудничеству!

Деньги не имеют значения! Значение имеют только отношения!

С Уважением к Вашему делу!