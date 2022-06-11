garrydizayn

100% Дизайн!
Здравствуйте!
Я профессиональный дизайнер с большим опытом работы, максимальным креативом и уважительным подходом к людям!
Предлагаю свои услуги по созданию:
- Фирменного стиля (бренд бука)
- Логотипа любой сложности
- WEB дизайн (баннеры, сайты, иконки, значки)
- Полиграфический дизайн (от визиток до каталогов и наружной рекламы)
Знания: абсолютно все программы от фотошопа до web редакторов на уровне ПРОФ
Надеюсь мое портфолио скажет обо мне больше! Буду рад сотрудничеству!
Деньги не имеют значения! Значение имеют только отношения!
С Уважением к Вашему делу!
Я против войны в Украине!