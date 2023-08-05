garyaevilja

Илья-Владимиров Гаряев garyaeviljagaryaevilja
Здравствуйте, меня зовут Гаряев Илья Владимирович!
У меня Более 5 лет опыта работы в сфере дизайна. Сферы моей работы - это графический дизайн, брендинг и маркетинг.
Высшее образование по специальностям "Графический дизайн" и "Маркетинг", учился в Екатеринбурге: УрГАХУ – Уральский государственный архитектурно-художественный университет в Екатеринбурге.
Разработаю для Вас качественный и современный дизайн в любом направлении и сфере Вашей деятельности:
• полиграфический дизайн
• фирменный стиль
• Дизайн упаковки и этикетки
• дизайн сайтов
• дизайн наружной рекламы
• Дизайн для соц.сетей(оформление групп,страниц,дизайн шапок и аватарок)
• разработка логотипов/знаков/эмблем/гербов
• дизайн презентаций
• Дизайн и верстка многостраничных изданий;
• Опыт работы в области промышленного дизайна;
• Цветокоррекция, prepress;
• Создание электронных и печатных презентаций;
• Ретуширование фотографий.
- 24/7 на связи
- Соблюдаю сроки
- Высылаю промежуточные результаты работы
- Работаю до полного утверждения
Работаю в программах Corel Draw, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.
Одна из последних работ, делал дизайн сайта агентства недвижимости на Пхукете - https://phuket-nedvizhimost-thailand.tb.ru/
Мой профиль на Freten: https://freten.ru/freelancers/dizajn/garjaev-ilja-vladimirovich-1677504212643
Сроки и стоимость рассчитывается индивидуально.
Буду рад поработать над Вашим проектом!