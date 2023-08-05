garyaevilja

Гаряев Илья Владимирович дизайнер из Екатеринбурга

Здравствуйте, меня зовут Гаряев Илья Владимирович!

У меня Более 5 лет опыта работы в сфере дизайна. Сферы моей работы - это графический дизайн, брендинг и маркетинг.

Высшее образование по специальностям "Графический дизайн" и "Маркетинг", учился в Екатеринбурге: УрГАХУ – Уральский государственный архитектурно-художественный университет в Екатеринбурге.

Разработаю для Вас качественный и современный дизайн в любом направлении и сфере Вашей деятельности:

• полиграфический дизайн

• фирменный стиль

• Дизайн упаковки и этикетки

• дизайн сайтов

• дизайн наружной рекламы

• Дизайн для соц.сетей(оформление групп,страниц,дизайн шапок и аватарок)

• разработка логотипов/знаков/эмблем/гербов

• дизайн презентаций

• Дизайн и верстка многостраничных изданий;

• Опыт работы в области промышленного дизайна;

• Цветокоррекция, prepress;

• Создание электронных и печатных презентаций;

• Ретуширование фотографий.

- 24/7 на связи

- Соблюдаю сроки

- Высылаю промежуточные результаты работы

- Работаю до полного утверждения

Работаю в программах Corel Draw, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.

Одна из последних работ, делал дизайн сайта агентства недвижимости на Пхукете - https://phuket-nedvizhimost-thailand.tb.ru/

Мой профиль на Freten: https://freten.ru/freelancers/dizajn/garjaev-ilja-vladimirovich-1677504212643

Сроки и стоимость рассчитывается индивидуально.

Буду рад поработать над Вашим проектом!