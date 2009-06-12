Переводы с японского языка.

Образование:

высшее гуманитарное (Хабаровский Государственный Гуманитарный Университет, отделение восточных языков), специальность: лингвист, переводчик японского(основной) и английского(дополнительный) языков,

среднее техническое - металлорежущие станки.

Имею 3 ступень профессионального сертификата НОРЁКУСИКЭН.

Прошел курс слепого десятипальцевого метода набора на клавиатуре.

С июля 2008 года по настоящее время - работа в переводческом агентстве ООО"Инфо-Максимум" в качестве внештатного переводчика японского языка.

2007 год - работал с японскими орнитологами в заповеднике "Болоньский".

2008 год - сопровождал детскую делегацию на экологическую конференцию "КодомоРАМСАР" в г.Ниигата.

Наличие ПК, постоянный доступ в Интернет.

Имею опыт работы в переводах с японского языка по автомобильной тематике.

Перевожу (в зависимости от сложности) - от 2 страниц в день, 1 усл. перевод. стр.(1800 знаков без пробелов) - 10$