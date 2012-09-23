юрист; экономист; поэт, писатель, публицист ряда периодических изданий

Краткое резюме:

Профессиональный копирайтер, опыт работы более 7 лет.

Оказываю следующие услуги: написание статей (исключительно копирайт) практически любой тематики, в т.ч. изложение идеи/концепции заказчика в литературном виде; написание статей и обзоров для масс медиа следующих тематик: взаимоотношения и личная жизнь, карьера, психоанализ и психология, мода, красота, спорт, здоровье, саморазвитие, искусство , развлечения, кино, музыка, книги, интерьер, кулинария и домашнее хозяйство.

Рассмотрю и любые другие темы.

Объем и сроки не имеют значения (скорость работы по указанным тематикам: в день до 15 - 20 тыс. зн.).

Работаю без посредников , только по предоплате - минимум - 20% (вебмани).

Безупречное владение русским и украинским языками, свободно пишу в художественном и публицистическом стилях, отлично владею азами стихосложения.

Стоимость услуг:

Копирайт -1,2-1,5$ за 1кбп

Поздравления в стихах – 1-3$ за четверостишье

Тексты песен – от 15-30$ с сохранением копирайта!

Обработка фото – 0,5-2$ за 1 фото

Рерайт, интервью, написание курсовых и рефератов, а также комментариев на различных форумах просьба не предлагать!

Образование:

Юридическое/высшее; экономическое/высшее.

Опыт работы:

С 2003 года и по настоящее время – юрист; экономист; поэт, писатель, публицист ряда периодических изданий и интернет сайтов; автор и докладчик семинаров по организации ведения бизнеса и минимизации предпринимательских рисков ; докладчик семинаров по психологии супружеской жизни; ведущий автор колонок ряда женских интернет-порталов; создатель, владелец и администратор сайта правовой поддержки граждан «Право и Порядок».