Telegram: @gasskii
Профессиональный дизайн сайтов и интерфейсов (UI/UX).
https://www.behance.net/gasskii
Разрабатываю уникальный и современный дизайн. Что это значит:
1. Не использую шаблоны или готовые UI-киты, создаю дизайн с нуля.
2. Забочусь о юзабилити (UX), продумываю дизайн с учетом того, чтобы сайт был удобен в использовании и помогал пользователям легко достигать своей цели.
Также разрабатываю лого, рисую уникальные иконки/иллюстрации.
p. s. Не люблю скучные клише (
продающий дизайн для вашего бизнеса).
skype : ivan_16_16
telegram : @gasskii
тел : +38 (050) 105 95 45
e-mail : [email protected]
В сети с 8:00 до 21:00. Пишите и будем работать ;)
Портфолио
- В&В Wоrkshор125 просмотров
- Sіtіаr164 просмотра
- Dаrly.sоlutiоns124 просмотра
- Сhulоу143 просмотра
- Peмтехсервис117 просмотров
- Мед. система бронирования145 просмотров
- Kаpusta.cards151 просмотр
- Strahova24231 просмотр
- Дизайн лендинга для веб-студии198 просмотров