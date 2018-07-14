Telegram: @gasskii

Профессиональный дизайн сайтов и интерфейсов (UI/UX).

https://www.behance.net/gasskii

Разрабатываю уникальный и современный дизайн. Что это значит:

1. Не использую шаблоны или готовые UI-киты, создаю дизайн с нуля.

2. Забочусь о юзабилити (UX), продумываю дизайн с учетом того, чтобы сайт был удобен в использовании и помогал пользователям легко достигать своей цели.

Также разрабатываю лого, рисую уникальные иконки/иллюстрации.

p. s. Не люблю скучные клише ( продающий дизайн для вашего бизнеса ).

skype : ivan_16_16

telegram : @gasskii

тел : +38 (050) 105 95 45

e-mail : [email protected]

В сети с 8:00 до 21:00. Пишите и будем работать ;)