Визуальный менеджер
За 3-5 секунд человек принимает решение: остаться в профиле или уйти.
В эти первые секунды вам нужно его ЗАЦЕПИТЬ, чтобы он открыл посты, открыл сторис и начал еще что то искать на странице.
Визуал это то что видит человек заходит к вам в профиль.
и в этом я Вам помогу.
Меня зовут Маргарита, мне 27 лет и уже год занимаюсь визуалом страниц в инстаграм. Работаю в команде @boom__vision
Навыки:
- Визуал менеджер
- Сторимейкер
- Организация и подготовка референсов для фотосьемок дистанционо (для магазинов\экспертного блога\блогера)
Для работы со мной обратитесь:
- Telegram : gaste_margo
- Email : [email protected]
- instagram : @boom__vision
Оплата:
QIWI, СберБанк, Тинькофф, PayPal
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сторимейкер142 просмотра
- Визуал инстаграм179 просмотров