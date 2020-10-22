Визуальный менеджер

﻿ За 3-5 секунд человек принимает решение: остаться в профиле или уйти.

В эти первые секунды вам нужно его ЗАЦЕПИТЬ, чтобы он открыл посты, открыл сторис и начал еще что то искать на странице.

Визуал это то что видит человек заходит к вам в профиль.

и в этом я Вам помогу.

Меня зовут Маргарита, мне 27 лет и уже год занимаюсь визуалом страниц в инстаграм. Работаю в команде @boom__vision

Навыки:

- Визуал менеджер

- Сторимейкер

- Организация и подготовка референсов для фотосьемок дистанционо (для магазинов\экспертного блога\блогера)

Для работы со мной обратитесь:

- Telegram : gaste_margo

- Email : [email protected]

- instagram : @boom__vision

Оплата:

QIWI, СберБанк, Тинькофф, PayPal