Специализация - Тексты
Главная специализация - постинг.
Также активно занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, переводами с/на английский.
Грамотно и ответственно подхожу к любому делу. Имею широкий кругозор. Если чего-то не знаю, ищу информацию по данной тематике и пытаюсь влиться в контент.
Темы, в которых разбираюсь лучше всего: красота и здоровье, путешествия, казино и азартные игры, коллекционирование, обработка фотографий.
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Портфолио
- Постинг на форуме коллекционирования116 просмотров
- Постинг на форуме азартных игр105 просмотров
- Постинг на женском форуме102 просмотра