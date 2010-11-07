Специализация - Тексты

Главная специализация - постинг.

Также активно занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, переводами с/на английский.

Грамотно и ответственно подхожу к любому делу. Имею широкий кругозор. Если чего-то не знаю, ищу информацию по данной тематике и пытаюсь влиться в контент.

Темы, в которых разбираюсь лучше всего: красота и здоровье, путешествия, казино и азартные игры, коллекционирование, обработка фотографий.