gav_andrei

Гадашевич Андрей Владимирович
Украина, Донецкая обл., г. Мариуполь
Дата рождения: 14.02.1985г.
Мобильный: 8-050-588-46-37
E-Mail: [email protected]
ICQ: 275301188
Зарплатные ожидания и цели
Заработная плата: от 500$.
Тип работы: Постоянная, Удаленная
График работы: Полный рабочий день, Сменный график, Свободный график.
Сфера: Веб-разработка, Информационные технологии, Администрирование.
Должность: PHP программист, Системный администратор.
Образование
Приазовский государственный технический университет (ПГТУ), 2007
Информационных технологий, Информатики, Дневная.
Выпускник (Специалист)
Мариуполь, Украина
Опыт работы
New Age Lab (http://newagelab.com/), PHP программист
Апрель 2008 – по н.в.
Разработка интернет приложений, расширение функционала интернет ресурсов, создание интернет сайтов.
PHP, Smarty, MySql, JavaScript, ExtJS, AJAX, JSON, ООП.
ООО «Маркетсистемс», системный администратор.
Июль 2008 – Февраль 2009
Администрирование MS Windows 2003 Server. Администрирование компьютерной сети, администрирование БД MS SQL, ремонт и настройка аппаратного и программного обеспечения, работа с торговым оборудованием: кассы, сканеры.
ООО «Маркомпрод», Инженер по компьютерным системам
Сентябрь 2007 – Март 2008
Администрирование MS Windows 2003 Server. Администрирование компьютерной сети, администрирование БД MS SQL, ремонт и настройка аппаратного и программного обеспечения, работа с торговым оборудованием: кассы, сканеры, весы, принтеры штрих кодов.
ООО «Коралл и К», Системный администратор
Июль 2006 – Сентябрь 2007
Администрирование MS Windows 2000 Server. Установка и настройка аппаратного и программного обеспечений, настройка сетевых служб, прокладка компьютерной и телефонной сетей, программирование мини АТС, ремонт и диагностика компьютеров, ведение финансовой документации на имеющееся и приобретаемое аппаратное обеспечение, разработка и внедрение программ, изготовление рекламы (наружные вывески, буклеты).
Ссылки на некоторые работы:
http://www.puls.kiev.ua/index/
http://www.puls.kiev.ua/newspaper.html
http://www.puls.kiev.ua/weather.html
http://www.puls.kiev.ua/subscr.html
http://newkarkas.hoster.com.ua/subscr.html
http://7cont.hoster.com.ua/proposition.html
http://am.concorde.ua/ - на этом проекте занимался:
обратная связь http://am.concorde.ua/contacts/contacts_feedback.html
личный кабинет пользователя http://am.concorde.ua/kabinet.html (необходима регистрация)
рассылка с сайта (управление в личном кабинете)
Расширение функционала админской части: класс управление данными по всем фондам (индексы, стоимости...)с возможностью импорта и экспорта в csv, эти данные используются для построения графиков на сайте, расчетов прибыли по фондам...
http://puls.kiev.ua/index.html - на этом проекте занимался:
http://news.puls.kiev.ua/ - view (привязка дизайна и логики)
http://www.puls.kiev.ua/newspaper.html - view и организация поиска оп разделу
http://www.puls.kiev.ua/weather.htm l - парсинг погоды из xml потока и отображение на сайте
http://www.puls.kiev.ua/subscr.html - отганизация подписки и последующей рассылки новостей с сайта
http://www.gruzoviki.kiev.ua/ - на этом проекте занимался:
http://www.gruzoviki.kiev.ua/dir/tata/characteristic.html - вывод данных
http://www.gruzoviki.kiev.ua/order_avto.html - заказ автомобилей
http://www.gruzoviki.kiev.ua/dir/tata/gallery/lpt/s45c.html - галерея
http://newkarkas.hoster.com.ua/ - на этом проекте занимался:
http://newkarkas.hoster.com.ua/subscr.html - подписка и рассылка новостей
http://7cont.hoster.com.ua - на этом проекте занимался:
http://7cont.hoster.com.ua/proposition.html - управление спецпредложениями и вывод их на сайт