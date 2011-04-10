gav_andrei

Web developer, system administrator

Гадашевич Андрей Владимирович

Украина, Донецкая обл., г. Мариуполь

Дата рождения: 14.02.1985г.

Мобильный: 8-050-588-46-37

E-Mail: [email protected]

ICQ: 275301188

Зарплатные ожидания и цели

Заработная плата: от 500$.

Тип работы: Постоянная, Удаленная

График работы: Полный рабочий день, Сменный график, Свободный график.

Сфера: Веб-разработка, Информационные технологии, Администрирование.

Должность: PHP программист, Системный администратор.

Образование

Приазовский государственный технический университет (ПГТУ), 2007

Информационных технологий, Информатики, Дневная.

Выпускник (Специалист)

Мариуполь, Украина

Опыт работы

New Age Lab (http://newagelab.com/), PHP программист

Апрель 2008 – по н.в.

Разработка интернет приложений, расширение функционала интернет ресурсов, создание интернет сайтов.

PHP, Smarty, MySql, JavaScript, ExtJS, AJAX, JSON, ООП.

ООО «Маркетсистемс», системный администратор.

Июль 2008 – Февраль 2009

Администрирование MS Windows 2003 Server. Администрирование компьютерной сети, администрирование БД MS SQL, ремонт и настройка аппаратного и программного обеспечения, работа с торговым оборудованием: кассы, сканеры.

ООО «Маркомпрод», Инженер по компьютерным системам

Сентябрь 2007 – Март 2008

Администрирование MS Windows 2003 Server. Администрирование компьютерной сети, администрирование БД MS SQL, ремонт и настройка аппаратного и программного обеспечения, работа с торговым оборудованием: кассы, сканеры, весы, принтеры штрих кодов.

ООО «Коралл и К», Системный администратор

Июль 2006 – Сентябрь 2007

Администрирование MS Windows 2000 Server. Установка и настройка аппаратного и программного обеспечений, настройка сетевых служб, прокладка компьютерной и телефонной сетей, программирование мини АТС, ремонт и диагностика компьютеров, ведение финансовой документации на имеющееся и приобретаемое аппаратное обеспечение, разработка и внедрение программ, изготовление рекламы (наружные вывески, буклеты).

Ссылки на некоторые работы:

http://am.concorde.ua/

http://www.puls.kiev.ua/index/

http://mnenie.puls.kiev.ua/

http://narod.puls.kiev.ua/

http://news.puls.kiev.ua/

http://gazeta.puls.kiev.ua/

http://www.puls.kiev.ua/newspaper.html

http://www.puls.kiev.ua/weather.html

http://www.puls.kiev.ua/subscr.html

http://www.gruzoviki.kiev.ua/

http://newkarkas.hoster.com.ua/subscr.html

http://7cont.hoster.com.ua/proposition.html

http://am.concorde.ua/ - на этом проекте занимался:

обратная связь http://am.concorde.ua/contacts/contacts_feedback.html

личный кабинет пользователя http://am.concorde.ua/kabinet.html (необходима регистрация)

рассылка с сайта (управление в личном кабинете)

Расширение функционала админской части: класс управление данными по всем фондам (индексы, стоимости...)с возможностью импорта и экспорта в csv, эти данные используются для построения графиков на сайте, расчетов прибыли по фондам...

http://puls.kiev.ua/index.html - на этом проекте занимался:

http://news.puls.kiev.ua/ - view (привязка дизайна и логики)

http://www.puls.kiev.ua/newspaper.html - view и организация поиска оп разделу

http://www.puls.kiev.ua/weather.htm l - парсинг погоды из xml потока и отображение на сайте

http://www.puls.kiev.ua/subscr.html - отганизация подписки и последующей рассылки новостей с сайта

http://www.gruzoviki.kiev.ua/ - на этом проекте занимался:

http://www.gruzoviki.kiev.ua/dir/tata/characteristic.html - вывод данных

http://www.gruzoviki.kiev.ua/order_avto.html - заказ автомобилей

http://www.gruzoviki.kiev.ua/dir/tata/gallery/lpt/s45c.html - галерея

http://newkarkas.hoster.com.ua/ - на этом проекте занимался:

http://newkarkas.hoster.com.ua/subscr.html - подписка и рассылка новостей

http://7cont.hoster.com.ua - на этом проекте занимался:

http://7cont.hoster.com.ua/proposition.html - управление спецпредложениями и вывод их на сайт