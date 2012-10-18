gavaets

Сергей Гора gavaets

 
49 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка сайта

    $100

    Сайт есть . Нужно вставить готовый текст, добавить несколько страниц с описанием (текст готов) , добавить фото (есть), слайдшоу, бэкграунд и сделать все грамотно а не абы как. Можно обсудить оптимизацию для продвижения. Посмотреть ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта

    $50

    Нужно доработать сайт. Поставить новые фото (отправлю), описание (текст весь предоставлю), окна, прописать ключевые слова, новый бэкграунд. если есть ваши предложения по оптимизации -рассмотрю с удовольствием. Сайт находится здесь - http://hawaii-tour.ru/

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад