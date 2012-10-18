Сайт есть . Нужно вставить готовый текст, добавить несколько страниц с описанием (текст готов) , добавить фото (есть), слайдшоу, бэкграунд и сделать все грамотно а не абы как. Можно обсудить оптимизацию для продвижения. Посмотреть ...