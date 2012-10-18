$50
Нужно переформатировать текст с картинками c Word в формат для чтения на Kindle и для чтения на Ipad
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
10 лет назад
Нужно переформатировать текст с картинками c Word в формат для чтения на Kindle и для чтения на Ipad
Сайт есть . Нужно вставить готовый текст, добавить несколько страниц с описанием (текст готов) , добавить фото (есть), слайдшоу, бэкграунд и сделать все грамотно а не абы как. Можно обсудить оптимизацию для продвижения. Посмотреть ...
Нужно доработать сайт. Поставить новые фото (отправлю), описание (текст весь предоставлю), окна, прописать ключевые слова, новый бэкграунд. если есть ваши предложения по оптимизации -рассмотрю с удовольствием. Сайт находится здесь - http://hawaii-tour.ru/